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Real Madrid presentó su nueva camiseta con detalles en verde y rosa

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Real Madrid y Adidas presentaron la que será la equipación del club blanco durante la próxima temporada y en la nueva tenida destacan los detalles en verde oscuro en el cuello y los puños y las tres míticas franjas de la marca en rosa sobre los hombros.

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