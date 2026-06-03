Real Madrid presentó su nueva camiseta con detalles en verde y rosa
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Real Madrid y Adidas presentaron la que será la equipación del club blanco durante la próxima temporada y en la nueva tenida destacan los detalles en verde oscuro en el cuello y los puños y las tres míticas franjas de la marca en rosa sobre los hombros.
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