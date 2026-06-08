Real Madrid puso a la venta en su tienda oficial este lunes una edición limitada de camisetas con el nombre de León XIV, con un precio de 195 euros (unos 208 mil pesos), después de que el papa desvelara su afición por el conjunto madridista. En los escaparates de los locales, el club blanco colocó maniquíes para exhibir la camiseta, en la que en su espalda se lee "León" en la parte superior y "XIV" como dorsal.

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