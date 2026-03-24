Santiago Wanderers celebró con el título de la Copa Libertadores Sub 20 ante sus hinchas en Valparaíso
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Santiago Wanderers celebró con el título de la Copa Libertadores Sub 20 ante sus hinchas en Valparaíso
El plantel sub 20 de Santiago Wanderers arribó la tarde de este martes a Valparaíso como el flamante campeón de la Copa Libertadores. Tras esto, se transportó hasta Playa Ancha para presentar el valioso trofeo ante sus hinchas presentes en las afueras del “Elías Figueroa Brander”.
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