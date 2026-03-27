Argentina extendió su racha triunfal tras imponerse ante la modesta Mauritania en Buenos Aires
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La selección de Argentina arrancó el año con un triunfo 2-1 ante Mauritania en La Bombonera este viernes y con ello llegó a cuatro victorias consecutivas previas al Mundial. Venezuela, Puerto Rico, Angola fueron los rivales ante los cuales los "albicelestes" iniciaron el registro en 2025.
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