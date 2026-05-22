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Estos son los 26 nominados por Nicolás Córdova que dirán presente en los amistosos de la selección chilena frente a Portugal y República Democrática del Congo, el sábado 6 de junio y martes 9 respectivamente.
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