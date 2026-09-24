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La Roja cumplió con entrenamientos en doble jornada con miras al amistoso con Canadá

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En jornada de miércoles, el técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, ordenó trabajo en doble jornada para el plantel que se alista para los duelos amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México.

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