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En jornada de miércoles, el técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, ordenó trabajo en doble jornada para el plantel que se alista para los duelos amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México.
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