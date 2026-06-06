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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja enfrenta a Portugal en el primer amistoso de su fecha FIFA

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los detalles del duelo en Cooperativa.cl.

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Este sábado, la selección chilena visista al Portugal de Cristiano Ronaldo en el primero de sus dos amistosos en la fecha FIFA de junio. Sigue el duelo junto a Cooperativa:

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