La Roja enfrenta a Portugal en el primer amistoso de su fecha FIFA
Sigue los detalles del duelo en Cooperativa.cl.
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Este sábado, la selección chilena visista al Portugal de Cristiano Ronaldo en el primero de sus dos amistosos en la fecha FIFA de junio. Sigue el duelo junto a Cooperativa:
09:57 - | Sin Cristiano en portada: Este fue el anuncio portugués para el encuentro
09:35 - | Así fue como La Roja promocionó el "match day"
09:31 - | Repasa cómo llegan ambos equipos
[PREVIA %u26BD] Una prueba de fuego: La Roja medirá su nivel ante la potencia mundialista de Portugal https://t.co/H0WeNyHFOA pic.twitter.com/liGwZmSC5m— Cooperativa (@Cooperativa) June 6, 2026