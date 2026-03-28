La Roja pasó la página y trabaja en miras a su amistoso contra Nueva Zelanda
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La Roja pasó la página y trabaja en miras a su amistoso contra Nueva Zelanda
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Luego un corto descanso luego del triunfo ante Cabo Verde, la selección chilena dirigida por Nicolás Córdova inició los trabajos pensando en el amistoso con Nueva Zelanda que cerrará su paso por el sistema FIFA Series este lunes 30 de marzo a las 03:15 horas de nuestro país (06:15 GMT).
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