La Roja tuvo su segunda jornada de trabajos de cara al amistoso con Cabo Verde
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La selección chilena tuvo su segunda jornada de entrenamientos en Auckland, preparándose para el amistoso contra Cabo Verde, a disputarse este viernes a las 00:00 horas (03:00 GMT) en Nueva Zelanda.
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