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Ministra Duco visitó a La Roja Femenina en la antesala del crucial duelo por la Liga de Naciones

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La ministra del Deporte, Natalia Duco, visitó al plantel de la selección chilena femenina este miércoles en el complejo "Juan Pinto Durán", para entregar su apoyo de cara al crucial duelo ante Ecuador en la última fecha de la Liga de Naciones, en donde estará en juego el cupo al repechaje mundialista. El partido será el viernes 5 de junio en el Estadio Nacional, a las 19:00 horas.

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