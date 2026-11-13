23:06 - | ¡FINAL! Colombia sostuvo la ventaja ante La Roja y festejó el triunfo en Cali

22:26 - | La programación del siguiente encuentro AMISTOSO INTERNACIONAL - FECHA FIFA 17/11 20:00 18:00 COL Chile Colombia Estadio Nacional, Santiago

22:16 - | ¡Segundo tiempo en marcha! Con ventaja para Colombia vuelve el amistoso frente a La Roja

21:56 - | ¡Al descanso! Colombia se marcha con la ventaja ante La Roja en Cali por el autogol de Maripán

21:44 - | ¡AUTOGOL! Guillermo Maripán no alcanzó a despejar un centro de Colombia y terminó marcando contra La Roja

21:07 - | ¡Rueda el balón en Cali! La Roja ya se enfrenta a Colombia en su primer amistoso de noviembre

20:51 - | Repasa los nombres que más minutos suman en la era Córdova LA ROJA - LOS CON MÁS RODAJE DEL CICLO # Jugador Participación Minutos 1 Lawrence Vigouroux 12 de 12 titular 1.080' 2 Gabriel Suazo 12 titularidades 1.035' 3 Vicente Pizarro 13 PJ (Pleno) 779' 4 Darío Osorio 6 nóminas 712' 5 Felipe Loyola 7 nóminas 687' 6 Guillermo Maripán 6 nóminas 649'

20:48 - | Estos son los jugadores con mejor registro ofensivo en la era Córdova LA ROJA - INFLUENCIA EN EL MARCADOR (G A) # Futbolista Gol Asist. Total (G A) 1 Gonzalo Tapia 3 3 6 2 Maximiliano Gutiérrez 4 1 5 3 Vicente Pizarro 1 2 3 4 Ben Brereton Díaz 3 0 3 5 Darío Osorio 2 1 3 6 Felipe Loyola 2 0 2

20:32 - | Revisa el historial de La Roja este año LA ROJA - TEMPORADA 2026 Racha de Partidos 2026 7 PJ: 3V - 0E - 4D 27/03/26 Chile 4-2 Cabo Verde G 30/03/26 Nueva Zelanda 4-1 Chile P 06/06/26 Portugal 2-1 Chile P 09/06/26 Chile 2-1 RD Congo G 26/09/26 Canadá 1-0 Chile P 29/09/26 EE.UU. 4-2 Chile P 06/10/26 Chile 2-0 México G TOTAL 2026: 12 GF / 14 GC Rendimiento: 42,9%

20:07 - | Sigue el partido en Cooperativa Deportes [RADIO EN VIVO] ¡Súbele a la @Cooperativa! Vivimos el amistoso entre La Roja y Colombia, junto a @ernestomatomato, Igor Ochoa, @patomunoz y @sebaguilarg https://t.co/KRmxPm584L https://t.co/rNJcQFoqSM — Cooperativa (@Cooperativa) November 13, 2026

20:03 - | Formación de Colombia: Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Velásquez, Lerma, Puerta, Deossa, Arias, Durán y Suárez

20:00 - | Formación de Chile: Vigouroux, Loyola, Villagra, Maripán, Ulloa, Echeverría, Pizarro, Suazo, Gutiérrez, Osorio y Tapia

19:30 - | Repasa el registro del ciclo Córdova en La Roja LA ROJA - BALANCE GENERAL DEL PROCESO Ciclo Nicolás Córdova 13 PARTIDOS 6 1 6 48,7% Victorias Empates Derrotas Rendimiento Goles anotados / Goles recibidos 18 GF / 20 GC (Dif. -2) Vallas invictas (Uruguay, Rusia, México) 3 partidos En cancha con Córdova (12 PJ) 5V - 1E - 6D (44,4%)

19:02 - | Dato: El último festejo chileno ante los "cafeteros" se dio en cuartos de final de la Copa América 2019 en Sao Paulo. Tras empatar 0-0 en el tiempo regular, la "roja" avanzó tras imponerse 5-4 en definición a penales.

18:02 - | Dato: La última victoria de Chile como forastero ante Colombia ocurrió en octubre de 2009 en Medellín (2-4). Aquella noche, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa selló su clasificación al Mundial de Sudáfrica.

17:01 - | Dato: Colombia registra solo una caída en sus últimas cinco presentaciones oficiales, sumando triunfos sobre Ghana (1-0) y Perú (2-0), una paridad ante México (1-1) y una derrota por la mínima frente a Paraguay.

16:01 - | Dato: Chile no derrota a Colombia en los 90 minutos reglamentarios desde las semifinales de la Copa América Centenario 2016 en Chicago (2-0). Desde entonces, registraron cuatro empates y dos triunfos colombianos.

15:01 - | Dato: Colombia vuelve a jugar en Cali después de 27 años. Su última presentación en el "Pascual Guerrero" ocurrió el 24 de enero de 1999, cuando igualó 1-1 frente a Dinamarca con anotación de Faustino Asprilla.

14:00 - | Dato: El último antecedente oficial entre ambos fue una dura caída para La Roja. El 15 de octubre de 2024, Colombia goleó 4-0 a Chile en Barranquilla por las clasificatorias sudamericanas.

13:00 - | Dato: Este choque abre una serie amistosa de ida y vuelta pactada para la última ventana FIFA de 2026.