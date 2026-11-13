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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[Radio en vivo🎙] La Roja iguala en su amistoso frente a Colombia en Cali

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los detalles del partido de La Roja en Cooperativa.cl.

[Radio en vivo🎙] La Roja iguala en su amistoso frente a Colombia en Cali
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Este viernes, La Roja inicia su fecha FIFA con el primero de sus dos amistosos contra Colombia, arrancando como forastero en Cali.

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21:07 - | ¡Rueda el balón en Cali! La Roja ya se enfrenta a Colombia en su primer amistoso de noviembre

20:51 - | Repasa los nombres que más minutos suman en la era Córdova

LA ROJA - LOS CON MÁS RODAJE DEL CICLO
#JugadorParticipaciónMinutos
1Lawrence Vigouroux12 de 12 titular1.080'
2Gabriel Suazo12 titularidades1.035'
3Vicente Pizarro13 PJ (Pleno)779'
4Darío Osorio6 nóminas712'
5Felipe Loyola7 nóminas687'
6Guillermo Maripán6 nóminas649'

20:48 - | Estos son los jugadores con mejor registro ofensivo en la era Córdova

LA ROJA - INFLUENCIA EN EL MARCADOR (G A)
#FutbolistaGolAsist.Total (G A)
1Gonzalo Tapia336
2Maximiliano Gutiérrez415
3Vicente Pizarro123
4Ben Brereton Díaz303
5Darío Osorio213
6Felipe Loyola202

20:32 - | Revisa el historial de La Roja este año

LA ROJA - TEMPORADA 2026
Racha de Partidos 20267 PJ: 3V - 0E - 4D
27/03/26Chile 4-2 Cabo VerdeG
30/03/26Nueva Zelanda 4-1 ChileP
06/06/26Portugal 2-1 ChileP
09/06/26Chile 2-1 RD CongoG
26/09/26Canadá 1-0 ChileP
29/09/26EE.UU. 4-2 ChileP
06/10/26Chile 2-0 MéxicoG
TOTAL 2026: 12 GF / 14 GCRendimiento: 42,9%

20:07 - | Sigue el partido en Cooperativa Deportes

20:03 - | Formación de Colombia: Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Velásquez, Lerma, Puerta, Deossa, Arias, Durán y Suárez

20:00 - | Formación de Chile: Vigouroux, Loyola, Villagra, Maripán, Ulloa, Echeverría, Pizarro, Suazo, Gutiérrez, Osorio y Tapia

19:30 - | Repasa el registro del ciclo Córdova en La Roja

LA ROJA - BALANCE GENERAL DEL PROCESO
Ciclo Nicolás Córdova13 PARTIDOS
61648,7%
VictoriasEmpatesDerrotasRendimiento
Goles anotados / Goles recibidos18 GF / 20 GC (Dif. -2)
Vallas invictas (Uruguay, Rusia, México)3 partidos
En cancha con Córdova (12 PJ)5V - 1E - 6D (44,4%)

19:02 - | Dato: El último festejo chileno ante los "cafeteros" se dio en cuartos de final de la Copa América 2019 en Sao Paulo. Tras empatar 0-0 en el tiempo regular, la "roja" avanzó tras imponerse 5-4 en definición a penales.

18:02 - | Dato: La última victoria de Chile como forastero ante Colombia ocurrió en octubre de 2009 en Medellín (2-4). Aquella noche, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa selló su clasificación al Mundial de Sudáfrica.

17:01 - | Dato: Colombia registra solo una caída en sus últimas cinco presentaciones oficiales, sumando triunfos sobre Ghana (1-0) y Perú (2-0), una paridad ante México (1-1) y una derrota por la mínima frente a Paraguay.

16:01 - | Dato: Chile no derrota a Colombia en los 90 minutos reglamentarios desde las semifinales de la Copa América Centenario 2016 en Chicago (2-0). Desde entonces, registraron cuatro empates y dos triunfos colombianos.

15:01 - | Dato: Colombia vuelve a jugar en Cali después de 27 años. Su última presentación en el "Pascual Guerrero" ocurrió el 24 de enero de 1999, cuando igualó 1-1 frente a Dinamarca con anotación de Faustino Asprilla.

14:00 - | Dato: El último antecedente oficial entre ambos fue una dura caída para La Roja. El 15 de octubre de 2024, Colombia goleó 4-0 a Chile en Barranquilla por las clasificatorias sudamericanas.

13:00 - | Dato: Este choque abre una serie amistosa de ida y vuelta pactada para la última ventana FIFA de 2026.

12:29 - | Revisa la última oncena que probó Córdova en los entrenamientos

11:48 - | Todas las emociones del encuentro estarán en la señal de Cooperativa Deportes

10:27 - | [PREVIA] Revisa cómo llegan ambos equipos

08:21 - | Así anunció La Roja el partido de esta noche

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