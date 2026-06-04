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El apretón de mano de Bielsa con el presidente de Uruguay en la antesala del Mundial 2026

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, visitó este jueves el predio de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para entregar el pabellón nacional a la selección que jugará el Mundial 2026, y tuvo un encuentro con el técnico argentino Marcelo Bielsa, con quien tuvo un firme apretón de manos. La Celeste viajará a México el martes 9 de junio y debutará el día 15 ante Arabia Saudita, por el Grupo H, en Miami, Estados Unidos.

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