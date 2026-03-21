Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago23.3°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La selección uruguaya lanzó sus nuevas camisetas para el Mundial 2026

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La selección uruguaya lanzó sus nuevas camisetas para disputar la Copa del Mundo 2026 en suelos norteamericanos. "La celeste no se rinde, ni se achica", expresó en sus redes oficiales la escuadra charrúa en la presentación de su indumentaria.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados