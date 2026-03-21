La selección uruguaya lanzó sus nuevas camisetas para el Mundial 2026
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La selección uruguaya lanzó sus nuevas camisetas para disputar la Copa del Mundo 2026 en suelos norteamericanos. "La celeste no se rinde, ni se achica", expresó en sus redes oficiales la escuadra charrúa en la presentación de su indumentaria.
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