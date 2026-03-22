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Expresidente Gabriel Boric disfrutó triunfo de la UC en Claro Arena

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El expresidente de la República, Gabriel Boric, disfrutó el triunfo 2-1 de la UC en Claro Arena sobre U. de Concepción en la primera fecha de la Copa de la Liga.

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