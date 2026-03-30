La formación de Universidad Católica para enfrentar a Cobresal en la Copa de la Liga
Publicado:
Fotos Destacadas
La Serena lamentó una agónica derrota ante La Calera que lo hundió en la Copa de la Liga
Ryan Torrero volvió a mostrar su faceta de modelo
Alexis Sánchez compartió la tarde de Sevilla junto a sus perros
Fotos Recientes
Como Marcelo Ríos: Sinner se sumó a los históricos ganadores del "Sunshine Double"
La formación de Universidad Católica para enfrentar a Cobresal en la Copa de la Liga
Sebastián Zúñiga y Matías Sandoval hicieron festejar a Cobreloa frente a San Felipe en Calama
Esta es la formación que preparó Daniel Garnero en Universidad Católica para el duelo ante Cobresal, programado para este lunes en El Salvador, en la tercera fecha de la Copa de la Liga.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados