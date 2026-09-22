Fran Maira volvió a tribunales para suspender arraigo nacional
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El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago suspendió temporalmente el arraigo nacional que cumple la influencer Fran Maira, formalizada por cuasidelito de lesiones tras protagonizar un accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea en febrero pasado.
La exchica reality logró la autorización para viajar a EE.UU. junto a su familia de vacaciones, con el tribunal resolviendo que Maira pague una "fianza de retorno" de dos millones de pesos.
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