Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago26.3°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Fran Maira volvió a tribunales para suspender arraigo nacional

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago suspendió temporalmente el arraigo nacional que cumple la influencer Fran Maira, formalizada por cuasidelito de lesiones tras protagonizar un accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea en febrero pasado.

La exchica reality logró la autorización para viajar a EE.UU. junto a su familia de vacaciones, con el tribunal resolviendo que Maira pague una "fianza de retorno" de dos millones de pesos.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados