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Tras firmar su contrato este viernes, el argentino Fernando Gago recorrió el Centro Deportivo Azul como flamante nuevo DT de Universidad de Chile y aprovechó de saludar a sus jugadores en la antesala del debut por la Copa de La Liga, ante Deportes La Serena.
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