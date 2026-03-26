La lista de lesionados de la U de cara al duelo frente a Audax Italiano
Publicado:
Fotos Destacadas
Nacido en Escocia: Dominic McLaughlin, el nuevo "Harry Potter"
La lista de lesionados de la U de cara al duelo frente a Audax Italiano
Autoridades encabezaron primera prueba técnica del Teleférico Bicentenario
Fotos Recientes
La lista de lesionados de la U de cara al duelo frente a Audax Italiano
Estudiantes marcharon por Santiago para protestar por recortes en educación
La formación de la Roja para medirse a Cabo Verde en el FIFA Series 2026
La lista de lesionados que tiene Universidad de Chile de cara a su duelo ante Audax Italiano, por la tercera fecha de la Copa de la Liga. El técnico de los azules, Fernando Gago enfrentará el encuentro con siete bajas sensibles por problemas físicos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados