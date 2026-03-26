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La lista de lesionados de la U de cara al duelo frente a Audax Italiano

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La lista de lesionados que tiene Universidad de Chile de cara a su duelo ante Audax Italiano, por la tercera fecha de la Copa de la Liga. El técnico de los azules, Fernando Gago enfrentará el encuentro con siete bajas sensibles por problemas físicos.

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