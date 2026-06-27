Croacia venció 2-1 a Ghana en Filadelfia por la tercera fecha del Grupo L en el Mundial de Norteamérica y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la competición tras finalizar en el segundo puesto. Los africanos, que ya tenían su pase a la siguiente ronda, remataron en la tercera plaza.

Los goles para los balcánicos fueron obra de Petar Sucic (31') y Nikola Vlasic (82'), mientras que el tanto para las "Estrellas Negras" fue gracias a Derrick Luckassen (73').

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