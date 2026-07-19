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"Reyes de todos los tiempos": La reacción de la prensa española tras ganar el Mundial

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España ganó la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Argentina en la final en Nueva Jersey, y la prensa hispana reaccionó con alegría, afirmando que abrieron "las puertas de la eternidad" y que son "reyes de todos los tiempos".

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