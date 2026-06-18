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El suizo Johan Manzambi abrió su registro goleador en Mundiales con un doblete ante Bosnia

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El joven delantero suizo Johan Manzambi, de 20 años, se alzó como figura con su ingreso en el 4-1 sobre Bosnia-Herzegovina por la segunda fecha del Mundial 2026, pues marcó un doblete que además significaron sus primeras dianas en una cita planetaria.

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