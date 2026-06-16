Haaland debutó a lo grande en goleada de Noruega en el Mundial
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Noruega volvió tras 28 años a un Mundial y goleó 4-1 a Irak en el Foxborough Stadium de Boston por el Grupo I de la cita planetaria. Erling Haaland debutó en el certamen de la mejor manera, firmando un doblete (29' y 55'), que sumado a las anotaciones de Leo Ostigard (76') y un autogol de Aymen Hussein (90+6'), cerraron la abultada victoria sobre los asíaticos, que descontaron con el tanto del mismo Hussein (39').
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