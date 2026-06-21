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La desazón uruguaya contrastó con la felicidad de Cabo Verde tras empate en Miami

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La selección de Cabo Verde le plantó cara este domingo a Uruguay y le sacó un empate 2-2 en duelo válido por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 y disputado en Miami.

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