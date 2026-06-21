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Mundial 2026: Irán y Bélgica siguen sin ganar tras igualar en Los Angeles

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Irán y Bélgica empataron sin goles en un encuentro disputado en el Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Angeles y siguen sin ganar en la cita planetaria.

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