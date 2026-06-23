Los resultados de este martes 23 de junio en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
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Sigue en vivo los partidos de este martes 23 de junio en el Mundial 2026 en vivo y online por Cooperativa.cl
Grupo K
Grupo L
10:20 - | Revisa los detalles de esta historia
El emotivo trasfondo tras el beso viral de Stale Solbakken, el DT que estuvo "clínicamente muerto" #CooperativaMundial https://t.co/ejN4NtfsPf pic.twitter.com/OXezp2IEBZ— Cooperativa (@Cooperativa) June 23, 2026
09:55 - | El exdelantero sueco destacó la trayectoria, los títulos y la regularidad del astro argentino
Ibrahimovic: Pelé, Maradona, Cruyff fueron brillantes, pero Messi está en una categoría propia #CooperativaMundial https://t.co/KScZQr0JiH pic.twitter.com/k2lbneT36x— Cooperativa (@Cooperativa) June 23, 2026
09:48 - | El delantero bajó las expectativas de cara al cruce
Haaland sorprendió con su honestidad tras clasificar en el Mundial: Probablemente Francia nos ganará #CooperativaMundial https://t.co/wQWpKPplPB pic.twitter.com/SiRB6SN7hT— Cooperativa (@Cooperativa) June 23, 2026
09:03 - | El duelo que cerrará la jornada
[PREVIA %u26BD] Colombia buscará imponer su jerarquía y evitar sorpresas ante RD del Congo en el Mundial #CooperativaMundial https://t.co/1Dsc85d3bU pic.twitter.com/J9heoqfjSY— Cooperativa (@Cooperativa) June 23, 2026
09:02 - | El equipo de Cecilio Waterman y César Yanis enfrenta a los subcampeones de 2018
[PREVIA %u26BD] Panamá y Croacia se enfrentan sin margen de error en el Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/RZNjdc05B3 pic.twitter.com/fvRx0VMvEb— Cooperativa (@Cooperativa) June 23, 2026
09:01 - | Revisa los detalles del atractivo compromiso que irá por Cooperativa Deportes
[PREVIA] Inglaterra quiere ratificar ante Ghana su condición de favorito en el Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/joDTEF7ZfM pic.twitter.com/W1XGEihu7Y— Cooperativa (@Cooperativa) June 23, 2026
09:00 - | Repasa la previa del primer partido de la jornada
[PREVIA] Portugal y Cristiano Ronaldo quieren disipar dudas en el Mundial ante la Uzbekistán de Cannavaro #CooperativaMundial https://t.co/bZAEnwM8jA pic.twitter.com/6J95zzba5I— Cooperativa (@Cooperativa) June 23, 2026
08:49 - | Y cerramos la jornada con el crucial partido entre Colombia y RD Congo
08:49 - | En Cooperativa vamos con el atractivo duelo entre Inglaterra y Ghana
08:48 - | ¡Este martes termina la segunda fecha de la fase grupal!