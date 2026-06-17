08:14 - | El equipo de Néstor Lorenzo se mide ante los asiáticos, dirigidos por Fabio Cannavaro. Colombia quiere encender la ilusión en el Mundial en su debut contra Uzbekistán #CooperativaMundial https://t.co/gYWLFlLdEy pic.twitter.com/btUJBWiPoV — Cooperativa (@Cooperativa) June 17, 2026

08:13 - | Los dos futbolistas que juegan en la liga chilena serán suplentes. Panamá de Waterman y Yanis buscará un estreno triunfal en el Mundial 2026 ante Ghana #CooperativaMundial https://t.co/2yS9rDgdZh pic.twitter.com/pmEuWrKoYC — Cooperativa (@Cooperativa) June 17, 2026

08:13 - | El duelo marcará el estreno de ambas selecciones en el Grupo L en esta edición de la cita planetaria. Inglaterra y Croacia protagonizan uno de los duelos estelares de la fase grupal del Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/wWvKOvg3zH pic.twitter.com/LWVmuelMKf — Cooperativa (@Cooperativa) June 17, 2026