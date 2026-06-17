Los resultados de la séptima jornada de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
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Sigue en vivo los partidos de este martes 17 de junio del Mundial 2026 en Cooperativa.cl:
Grupo K
Grupo L
08:14 - | El equipo de Néstor Lorenzo se mide ante los asiáticos, dirigidos por Fabio Cannavaro.
Colombia quiere encender la ilusión en el Mundial en su debut contra Uzbekistán #CooperativaMundial https://t.co/gYWLFlLdEy pic.twitter.com/btUJBWiPoV— Cooperativa (@Cooperativa) June 17, 2026
08:13 - | Los dos futbolistas que juegan en la liga chilena serán suplentes.
Panamá de Waterman y Yanis buscará un estreno triunfal en el Mundial 2026 ante Ghana #CooperativaMundial https://t.co/2yS9rDgdZh pic.twitter.com/pmEuWrKoYC— Cooperativa (@Cooperativa) June 17, 2026
08:13 - | El duelo marcará el estreno de ambas selecciones en el Grupo L en esta edición de la cita planetaria.
Inglaterra y Croacia protagonizan uno de los duelos estelares de la fase grupal del Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/wWvKOvg3zH pic.twitter.com/LWVmuelMKf— Cooperativa (@Cooperativa) June 17, 2026
07:42 - | El crack luso tiene su última chance de brillar en la Copa del Mundo.
Portugal y Cristiano Ronaldo quieren mostrar sus credenciales en el Mundial a costa de RD del Congo #CooperativaMundial https://t.co/ywBeiCBcmg pic.twitter.com/n3vYsq1Wzh— Cooperativa (@Cooperativa) June 17, 2026
07:28 - | Y en la noche cerramos con el estreno de Colombia ante Uzbekistán
07:26 - | Hoy jueves Cooperativa Deportes tiene jornada doble. Primero vamos con el duelo entre Inglaterra y Croacia
07:25 - | Revisa la agenda televisiva de la Copa del Mundo para este miércoles 17 de junio