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México firmó un 3-0 para vencer en la última fecha grupal del Mundial 2026, festejar a Guillermo Ochoa y amargar a República Checa, cuya caída en el Estadio Azteca significó su eliminación del torneo como colista del Grupo A.
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