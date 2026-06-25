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República Checa se despidió del Mundial 2026 tras caer fulminada por México

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México firmó un 3-0 para vencer en la última fecha grupal del Mundial 2026, festejar a Guillermo Ochoa y amargar a República Checa, cuya caída en el Estadio Azteca significó su eliminación del torneo como colista del Grupo A.

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