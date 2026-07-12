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Ábum del Mundial reunió a miles en México en busca de un Récord Guinness

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En la recta final del Mundial de Fútbol 2026, miles de aficionados se reunieron este domingo en Ciudad de México y Guadalajara para intercambiar las estampas que aún les faltaban para completar el álbum oficial de Panini, en un intento por romper un Récord Guinness.

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