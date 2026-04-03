Las grandes figuras del fútbol que se perderán el Mundial de 2026
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La Copa del Mundo que tendrá lugar este año en Norteamérica ya definió a sus 48 selecciones clasificadas, sin embargo, no todos los grandes futbolistas dirán presente en la cita debido a que no lograron el boleto o se lesionaron antes del certamen.
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