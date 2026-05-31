Más de ocho mil personas participaron en la "Gran Cambiatón" del álbum del Mundial en La Florida
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La fiebre mundialera llenó de de colores y entusiasmo este domingo el Estadio Bicentenario de La Florida, donde más de ocho mil fanáticos y fanáticas del fútbol llegaron hasta el recinto deportivo para participar en la "Gran Cambiatón" de láminas del Mundial 2026, consolidándose como el evento de intercambio más masivo del país.
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