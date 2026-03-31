"Desastre": La reacción de la prensa italiana tras quedar fuera del Mundial por tercera vez al hilo
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Italia quedó fuera de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, tras perder en los penales ante Bosnia y Herzegovina este martes en el cierre del repechaje de la UEFA, y la prensa itálica lamentó con todo y catalogó como un "desastre" lo que está viviendo su selección.
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