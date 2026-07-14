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Kane y Bellingham lideran la formación de Inglaterra para la semifinal ante Argentina en el Mundial

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Este es el once inicial de Inglaterra, liderado por Jude Bellingham y Harry Kane, que enfrentará a Argentina este miércoles a las 15:00 en Atlanta, por la segunda semifinal del Mundial 2026.

El ganador de este encuentro se medirá contra España este domingo en New Jersey.

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