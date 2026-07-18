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Con Chile 1962 en la lista: Las selecciones que ganaron el tercer lugar en los Mundiales

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Inglaterra se alzó con el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026 tras vencer en un intenso 6-4 a Francia y en Cooperativa.cl repasamos todas las selecciones que han logrado el bronce a lo largo de la historia, con el mítico elenco de Chile en 1962 dentro del listado.

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