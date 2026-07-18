"Tuchel aprendió la lección": Prensa inglesa destacó el tercer lugar en el Mundial
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"Tuchel aprendió la lección": Prensa inglesa destacó el tercer lugar en el Mundial
Medios ingleses destacaron el tercer lugar obtenido por su selección ante Francia por un marcador 6-4 en el Hard Rock Stadium de Miami en el Mundial 2026. Además puntualizaron en el triplete de Bukayo Saka.
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