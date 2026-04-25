Este sábado se realizó la ceremonia que bajó el telón a los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026 en el Coliseo Roberto Durán, donde el Team Chile cosechó 21 medallas, ocho oros, tres platas y diez bronces, además se ubicó en el quinto lugar del medallero.

Los medallistas de oro Valentina Cancino (atletismo) y Matías Moreno (halterofilia) fueron los abanderados nacionales en el desfile de clausura.

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