El paso del Team Chile en la clausura de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026
Publicado:
Fotos Destacadas
Los memes que dejó la victoria de la U ante la UC en el clásico universitario
Alexis Sánchez compartió inéditas imágenes y profundas frases motivadoras
O'Higgins festejó su segundo triunfo al hilo como forastero tras batir a Ñublense en Chillán
Fotos Recientes
El paso del Team Chile en la clausura de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026
Los memes que dejó la victoria de la U ante la UC en el clásico universitario
El clásico universitario se tiñó de azul
Este sábado se realizó la ceremonia que bajó el telón a los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026 en el Coliseo Roberto Durán, donde el Team Chile cosechó 21 medallas, ocho oros, tres platas y diez bronces, además se ubicó en el quinto lugar del medallero.
Los medallistas de oro Valentina Cancino (atletismo) y Matías Moreno (halterofilia) fueron los abanderados nacionales en el desfile de clausura.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados