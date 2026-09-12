La consagración de Elena Rybakina en el US Open
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La kazaja Elena Rybakina conquistó este sábado el Abierto de Estados Unidos, su tercer 'grande' tras Wimbledon en 2022 y Australia en 2026, al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2.
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