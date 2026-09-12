Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago11.4°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La consagración de Elena Rybakina en el US Open

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La kazaja Elena Rybakina conquistó este sábado el Abierto de Estados Unidos, su tercer 'grande' tras Wimbledon en 2022 y Australia en 2026, al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados