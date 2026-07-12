Las celebridades que asistieron a la final de Wimbledon entre Sinner y Zverev
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Este domingo se realizó la final de Wimbledon, donde se enfretaron el italiano Jannik Sinner y alemán Alexander Zverev. Entre las celebridades que asistieron a este duelo se pueden destacar: Rami Malek, Nicole Kidman, Ben Stiller, entre otros.
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