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Las celebridades que asistieron a la final de Wimbledon entre Sinner y Zverev

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Este domingo se realizó la final de Wimbledon, donde se enfretaron el italiano Jannik Sinner y alemán Alexander Zverev. Entre las celebridades que asistieron a este duelo se pueden destacar: Rami Malek, Nicole Kidman, Ben Stiller, entre otros.

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