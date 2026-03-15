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El festejo de Aryna Sabalenka tras conquistar por primera vez el título de Indian Wells

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La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, celebró este domingo en California, al levantar por primera vez el título del Masters de Indian Wells, tras ganar la final a la kazaja Elena Rybakina.

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