Arnold Schwarzenegger recibió un doctorado honoris causa en Irlanda del Norte
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El actor austriaco-estadonunidense Arnold Schwarzenegger fue galardonado en la Universidad de Ulster, en Irlanda del Norte, recibiendo un doctorado honoris causa en reconocimiento a su larga carrera en el cine y también la política.
El otrora gobernador de California fue destacado por su "significativa contribución" en el servicio público, su trabajo por el medio ambiente y su rol en el arte, donde interpretó icónicos personajes, como "Terminator".
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