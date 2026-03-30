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Arnold Schwarzenegger recibió un doctorado honoris causa en Irlanda del Norte

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El actor austriaco-estadonunidense Arnold Schwarzenegger fue galardonado en la Universidad de Ulster, en Irlanda del Norte, recibiendo un doctorado honoris causa en reconocimiento a su larga carrera en el cine y también la política.

El otrora gobernador de California fue destacado por su "significativa contribución" en el servicio público, su trabajo por el medio ambiente y su rol en el arte, donde interpretó icónicos personajes, como "Terminator".

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