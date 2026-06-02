Dua Lipa compartió postales de su íntimo y elegante matrimonio
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A dos días de dar el "sí", la cantante Dua Lipa compartió las primeras postales oficiales de su matrimonio con el actor Callum Turner. La pareja se casó el domingo 31 de mayo en una íntima ceremonia en el histórico Old Marylebone Town Hall, en Londres, junto a sus familias y amistades más cercanas. Siendo marido y mujer ante la ley, ahora se preparan para el festejo del matrimonio con una gigantesca fiesta que se extenderá por tres días en Palermo, la capital de Sicilia.
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