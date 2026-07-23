Un colorido gecko será la mascota de los Panamericanos de Lima 2027
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Los Juegos Panamericanos de Lima 2027 tendrán como mascota a un gecko, lagartija tradicional de la costa peruana que suele habitar en huacas, complejos arqueológicos de las milenarias civilizaciones que habitaron en el Antiguo Perú.
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