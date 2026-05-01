"Shakiromanía" en Río de Janeiro durante la previa de su show en Copacabana
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El concierto gratuito que la cantante colombiana Shakira ofrecerá el próximo sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana ha impulsado las ventas en Río de Janeiro con prendas y artículos inspirados en ella y en su estilo. Saara, una concurrida zona comercial ubicada en pleno centro de Río, se ha convertido en visita obligada de cariocas, turistas brasileños y extranjeros que buscan el atuendo ideal y los accesorios para acompañar a la diva en su presentación.
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