El operativo militar y policial que este sábado intentó desbloquear una carretera troncal en la zona andina de Bolivia derivó en enfrentamientos violentos entre agentes y manifestantes en la ruta, vandalismo contra algunas instituciones estatales y la reinstalación de los cortes de ruta con los que diversos sectores piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, que dirige una caravana formada por vehículos oficiales que van hacia la ciudad de Oruro, a 227 kilómetros de La Paz, reconoció ante los medios que tras el avance del convoy los grupos de protesta volvieron a cortar la ruta como hacen desde hace 18 días.

Las protestas contra Paz están alentadas por campesinos aimaras del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia del gobernante.

En los últimos días, los bloqueos de carreteras se extendieron a regiones como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

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