10:25 - | "A partir del lunes tenemos un seguimiento, con algunas reuniones, pero no está previsto un documento específico . A lo mejor hay medidas específicas parciales en algunos puntos", dice el jesuita Federico Lombardi , moderador de la cumbre.

10:23 - | "Desde luego hay que comprobarlo. Uno no puede despedirlo del estado clerical sin comprobaciones, pero en una casa de retiro, ya no tiene que formar parte del ministerio público", agrega.

10:21 - | "Es importante aplicar las sanciones más acertadas y estas personas no deberían seguir ejerciendo su profesión, porque deberíamos hablar de penas, de castigos, como por ejemplo, la eliminación del clero. No solamente que ya no sea un religioso", dice monseñor Scicluna.