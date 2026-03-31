Tres encapuchados ingresaron al Liceo José Victorino Lastarria y provocaron un incendio que destruyó la inspectoría del establecimiento, lo que obligó a evacuar a estudiantes y funcionarios durante la mañana.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, afirmó que los sujetos entraron a la dependencia, rociaron bencina y prendieron fuego. Además, confirmó que uno de los involucrados ya fue identificado y corresponde a un alumno del liceo.

Según fuentes de Cooperativa, el fuego también dañó el laboratorio de biología del segundo piso. Tres auxiliares sufrieron problemas respiratorios por el humo y un profesor resultó con quemaduras al intentar controlar la emergencia.

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