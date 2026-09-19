El tenista chileno Cristian Garin fue superado con contundencia por 6-0 y 6-2 ante el español Rafael Jódar, resultado que selló un adverso 0-2 para el elenco capitaneado por Nicolás Massú al cierre del primer día de la Copa Davis. El traspié obligará a Chile a ganar el compromiso de dobles este domingo para sostener la ilusión de meterse en la Final 8.

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