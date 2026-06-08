Achurra sobre Undurraga: "Primera vez que un ministro trabaja contra la cultura"

En conversación con Lo Que Queda del Día en Cooperativa, el diputado frenteamplista e integrante de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, Ignacio Achurra, lanzó duras críticas este lunes contra el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

El parlamentario —quien además es actor, director y dramaturgo— cuestionó tanto la falta de experiencia técnica del secretario de Estado como lo que calificó de actitud "mezquina" y de confrontación hacia los gremios.

Para graficarlo, contrastó la gestión actual con la de otras figuras de la centroderecha, como el actual senador y timonel de Evópoli —el partido de Undurraga—, Luciano Cruz-Coke, quien también es actor y lideró la cartera a inicios de la década pasada.

De él, Achurra afirmó que "fue una persona que tuvo una disposición a dialogar con los trabajadores de la cultura, con los artistas, con los productores y, por tanto, conoce muy de primera fuente la realidad del sector".

Cuestionamientos a la gestión y la polémica del GAM

El legislador frenteamplista apuntó al perfil puramente político de Undurraga como el origen de los principales tropiezos de la cartera, ejemplificándolo con la polémica paralización de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

"El propio ministro en la Comisión de Cultura señaló ser un político y no una persona experta en materia de políticas culturales", recordó el diputado.

En la misma línea, el congresista recalcó la distancia que existe hoy entre el Ministerio y los creadores: "Históricamente los ministros de Cultura siempre han trabajado con el sector y no contra el sector. Es la primera vez que tenemos un ministro que llega a enfrentar al sector", enfatizó.

Respuesta por "funa" en La Pérgola de las Flores

Otro de los puntos de conflicto abordados fue la reacción del ministro tras sufrir una pifiadera el pasado 30 de mayo durante la presentación de la obra "La Pérgola de las Flores".

En dicha oportunidad, Undurraga calificó que lo vivido adentro "fue una encerrona" y responsabilizó del incidente a "todos quienes estuvieron responsables de la puesta en escena", mencionando directamente a la actriz Amparo Noguera.

Achurra tildó esos dichos como "expresiones súper despectivas con el mundo de la cultura" y remarcó que se trata de "acusaciones, desde mi punto de vista, súper graves a una actriz, a un elenco, a una productora".

Crítica al enfoque económico del Presupuesto y Monumentos Nacionales

Finalmente, el legislador acusó al Gobierno de imponer una visión meramente comercial sobre la actividad artística, recordando que el titular de Culturas calificó de "gasto excesivo" la inversión en el área y tildó de "obsesión" la meta de alcanzar el 1% del presupuesto nacional para el sector.

Bajo esa premisa, Achurra advirtió que proyectos clave del Ejecutivo, como la reforma al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), no buscan proteger la identidad local, sino "reactivar la economía y liberar proyectos para inversiones", postergando las necesidades reales de los creadores y técnicos del país.