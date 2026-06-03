Removido de Seguridad Pública, Andrés Jouannet aterrizó en el Segundo Piso

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, informó que tras su repentina remoción desde la Subsecretaría de Seguridad Pública ayer martes, Andrés Jouannet se unirá al equipo de asesores del Presidente Kast, que se desempeña en el Segundo Piso de La Moneda.

"El exsubsecretario Jouannet sigue colaborando con nuestro Gobierno: lo hará desde la asesoría directa al Presidente de la República en el Segundo Piso", fue la escueta confirmación entregada por la autoridad este miércoles, durante una vocería desde Palacio.

Alvarado lo señaló en respuesta a algunos oficialistas que han acusado al ministro Martín Arrau de "monopolizar" su cartera al desvincular a sus dos subsecretarios y en la víspera, reemplazarlos con María del Pilar Giannini (Seguridad Pública) y Gonzalo Guerrero (Prevención del Delito), ambos exfuncionarios de Interior.

Al respecto, Alvarado apuntó que "las críticas siempre son bienvenidas y legítimas, pero se ha optado por dos profesionales que tienen conocimientos y que pueden aportar de muy buena manera a los objetivos que persigue el ministro Arrau" en materia de Seguridad Pública.

En cuanto a las alegaciones oficialistas de una falta de "equilibrios politicos" en el gabinete, el vocero insistió que "por lo menos en conversaciones que tuve con distintos parlamentarios de todo el espectro político, al conocerse los nombres de los reemplazantes manifestaron su conformidad y satisfacción".

El biministro respaldó a los nuevos subsecretarios y al propio Arrau tras liderar, en calidad de titular de Interior, la primera reunión del Consejo Interministerial de Inteligencia del Estado, que justamente contó con la participación del ministro de Seguridad Pública, así como de las autoridades de Defensa y Relaciones Exteriores.

"El objetivo es establecer las bases sobre las cuales vamos a elaborar la Política Nacional de Inteligencia, el Plan Estratégico de Desarrollo de Inteligencia y la Directiva Anual de Inteligencia, que son los objetivos a un año plazo. Los dos últimos instrumentos tienen el carácter de secreto, y la Política de Inteligencia es de carácter público, y esperamos elaborarla en el margen y en los plazos que nos establece la ley", puntualizó Alvarado.

"El proyecto de endeudamiento es producto de la gestión anterior"

Por otro lado, el vocero pidió a la oposición "un poquito más de pudor", después de que sus personeros cuestionaran que el Gobierno pretenda aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares, por causa del déficit que dejó la Administración Boric.

Desde el anuncio, inesperadamente realizado después de la Cuenta Pública, la centroizquierda reclama que, por un lado, el Ejecutivo busque bajar los impuestos a través de la megarreforma, y por otro, pedirá permiso al Congreso para aumentar la deuda.

"Este proyecto de endeudamiento es producto de la gestión y administración anterior, esa es una realidad. Por lo tanto, esperaría que los mismos que fueron parte de un gobierno que dejó la situación fiscal crítica para quienes hoy debemos gobernar, tengan la colaboración suficiente y necesaria para sacar adelante este proyecto de ley", emplazó Alvarado.