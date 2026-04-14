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La cumbre oficialista en Cerro Castillo ante "ley miscelánea"

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Esta noche de martes, el Presidente José Antonio Kast lideró una reunión clave entre el Ejecutivo y las fuerzas oficialistas para discutir los alcances de la Ley de Reconstrucción en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Durante la jornada, que contó con la presencia del comité político y diversos ministros del gabinete, se realizó una extensa presentación técnica del proyecto.

Los representantes de los partidos de Gobierno tuvieron la oportunidad de entregar sus visiones y sugerencias sobre la iniciativa, la cual se espera sea ingresada al Congreso Nacional en los próximos días.

Al término de la reunión, aún persisten interrogantes sobre el grado de consenso alcanzado entre los diputados oficialistas y si el texto original sufrirá nuevas modificaciones antes de su tramitación legislativa.

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